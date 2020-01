La cultura a Palermo ha diversi volti e forme di linguaggio

Palermo è una città che si distingue per il vasto itinerario culturale: chiese, palazzi ricoperti da mosaici dorati, la Cappella Palatina, la Chiesa della Martorana, le catacombe del convento dei Cappuccini, le Fontane e le immense opere d’arte da secoli ne fortificano non solo il patrimonio ma anche la fama, ma a renderla viva sono le persone che ci vivono. Oggi il termine cultura include tanti fattori che vengono determinati dal contesto in cui viviamo. Ci sono diversi modi di fare cultura è tra questi il processo che conduce l'uomo a realizzarsi in base al suo modo di essere e professionale. L’uomo sente l’esigenza continua di rapportarsi con il mondo sociale per acquisire una propria entità sociale e di potersi realizzare nella professione ove è maggiormente predisposto. A Palermo la cultura viene espressa attraverso diverse forme di linguaggio, attraverso la pittura, la fotografia, la scultura, il cosplay, recitazione, giornalismo, gastronomia ecc... In queste foto vi è una sequenza di immagini divise per settori, il bianco e nero rappresenta la cultura generale costituita semplicemente dai volti che raffigurano la propria identità nella società palermitana, ognuno con una propria storia e valore di formazione e divulgazione professionale, mentre la creatività la esprimo a colori. (Fotografie di Carmela Rizzuti).