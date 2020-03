Ksm, assenza dispositivi di sicurezza contro il Coronavirus

La Ksm Palermo con una lettera via Pec comunica a tutti i dipendenti di attrezzarsi con relative mascherine e altro per poter svolgere il proprio lavoro, siamo abbandonati a noi stessi, la sera siamo costretti per tutelarci a santificare le auto di servizio con i nostri mezzi personali, in aeroporto solo da due giorni hanno distribuito i dpi fino ad esaurimento scorte, è vergognoso che una gpg in servizio con una qualifica di impiegato di pubblico servizio debba organizzarsi per tutelare la propria persona e i suoi cari. Vergogna.