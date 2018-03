Recipienti in amianto (da un mese e mezzo) nell'isola ecologica di via Li Bassi

Mi ritrovo a dover segnalare di nuovo materiali depositati nell'isola ecologica di Via Li Bassi. Stavolta si tratta di recipienti in amianto lasciati da oltre un mese e mezzo, utilizzati anche come raccolta di rifiuti. Gli operatori che vengono il venerdì per rimuovere i rifiuti ingombranti, sono costretti a non poterli portare via in quanto vanno smaltiti come rifiuti speciali. Faccio presente che quel tratto di marciapiede è utilizzato giornalmente da ragazzi che raggiungono la vicina scuola media Scinà Costa!