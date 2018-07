Il comune di Isola delle Femmine ha un litorale e una costa che fanno invidia a tante altre spiagge d'Italia. Ma purtroppo non ha ne la voglia, nè l'interesse a curarlo: le spiagge libere sono sporche, i cestini inesistenti. Anche se noto con piacere che non mancano le zone blu. Che anzi sono ben curate appena dipinte e ausiliari pronti a fare le multe. Mi domando: perché pensare solo a fare cassa e non investire in una così bella costa?