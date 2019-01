Spiaggia di Isola delle Femmine nel degrado: "Non è l'immagine che vogliamo trasmettere"

Vorrei segnalare lo scempio che c'è sul lungomare di Isola delle femmine, ex lido Battaglia, da ormai un anno. Uno "spettacolo" orrendo, tutta la parte di litorale devastata e deturpata. Qesto è quello che vediamo noi tutti i giorni e i numerosi turisti che ogni anno vengono a far visita. Non è questa l'immagine che vogliamo lasciare!

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da Gianluca Maniscalco