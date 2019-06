Isola delle Femmine, quanta bellezza non valorizzata...

Sono un “appassionato” di Isola delle Femmine, lavoro lì e un giorno spero di vendere la mia casa Palermo e traferirmi tutto l’anno in questo posto meraviglioso. Mi domando però se esiste un'amministrazione comunale: vedo che crescono le autorizzazioni per piattaforme sul mare orribili, la zona del campig è abbandonata e la puzza è insopportabile, la spiaggia ibera è lurida e abbandonata al degrado totale. l'ex lido Battaglia è ancora abbandonato, la strada che costeggia i lidi è piena di sabbia, poi c'è la spazzatura dei ristoranti lasciata in attesa di essere ritirata. E ancora la segnaletica stradale è inesistente. Insomma, è possibile che non si riesca a valorizzare un posto secondo me tra i i più belli? Invito poi il Comune a provvedere con urgenza a rifare la segnaletica stradale a terra all’incrocio che permette di immettersi in autostrada per chi viene da Capaci. Il sindaco invece di pensare solo a piazzare autovelox si dedichi anche a riqualificare il territorio!