Via Ruggero Settimo chiude al traffico, ipotesi nuova viabilità: "Via Turati a doppio senso"

Alla luce delle prossime chiusure del traffico cittadino in via Ruggiero Settimo, nel periodo natalizio, la situazione della viabilità sarà sempre più compromessa. Al fine di smistare il traffico proveniente dalla via Dante verso via Turati, invece di bloccare la circolazione in discesa all'altezza della via N. Garzilli, così come avviene attualmente il sabato e la domenica, si protrebbe optare per realizzare un doppio senso di marcia su via Turati in modo da consentire di raggiungere la piazza Don Sturzo. Tale soluzione permetterebbe di far raggiungere la via F. Crispi senza far convergere tutto il flusso veicolare verso la via Cavour. Chissà se la lungimiranza dei nostri amministratori, avallata dall'ufficio traffico, valuterà questa proposta?