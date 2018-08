Piazza Niscemi, vigili del fuoco riempiono la fontana e salvano (per ora) le tartarughe

La vicenda legata alla presenza di numerose tartarughe d’acqua all’interno della fontana (detta Laghetto Sicilia) di Piazza Niscemi, ha trovato oggi una parziale risoluzione. A seguito di una nostra chiamata, infatti, stamattina i vigili del fuoco hanno provveduto a riempire nuovamente il bacino artificiale, ormai rimasto praticamente vuoto, e quindi a salvare letteralmente la vita alle decine di esemplari di tartarughe d’acqua presenti al suo interno a seguito di abbandono.

Nonostante siamo ben lieti di aver potuto dare il nostro contributo alla risoluzione della vicenda, riteniamo doveroso sottolineare l’assoluta mancanza di intervento da parte dell’Amministrazione comunale - più volte da noi sollecitata a mezzo posta elettronica e a mezzo telefono e nominalmente responsabile - e la gravità della situazione in cui verserebbero numerosi animali della città di Palermo qualora non fossero privati cittadini e associazioni ad intervenire con mezzi propri o seguendo strade per così dire "alternative".

Altro dato importante, che abbiamo prontamente segnalato al Comune e che speriamo venga preso in considerazione, il numero di abbandoni di esemplari di tartarughe d’acqua, che sarebbe semplice evitare qualora quella piazza fosse correttamente attenzionata. Per questa volta, l’emergenza è rientrata, ma ci auguriamo che il Comune prenda provvedimenti periodici e continui e si faccia carico di questa vicenda così come di altre che da tempo immemorabile sono delegate unicamente agli sforzi di privati cittadini e associazioni.