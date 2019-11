Inps, disagi per gli utenti

Sono sconcertato perchè non si riesce, recandosi direttamente all'Inps con tutta la documentazione necessaria, a poter risolvere un problema e sbloccare una pratica di assegni familiari ove risulta bloccata per mancanza di un documento. Il sistema internet è bloccato e non riesco a trovare qualcuno competente per risolvere tutto ciò. E' una vergogna.