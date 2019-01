L'Inps e quei telefoni che squillano a vuoto...

Sono un cittadino e voglio segnalare un disservizio che da mesi si verifica all'Inps. Per andare in sede, anche solo per un'informazione, si deve telefonare per prendere l'appuntamento. Dopo due mesi non sono riuscito a parlare con nessuno perchè non rispondono mai. Ho dovuto farmi prendere l'appuntamento tramite email da mio cognato perché una persona che non ha un email non può fare nulla.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Emilio Gioeli