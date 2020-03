L'iniziativa di un'ottica: "Lentine gratis a personale medico, forze dell'ordine e volontari Protezione Civile"

L'Ottica "Amici A Prima Vista" è molto sensibile a ciò che sta accadendo alla nostra Nazione,pertanto ha pensato di attuare l'iniziativa della nota azienda di lenti a contatto Safilens, che ha deciso di fornire gratuitamente lenti a contatto giornaliere a tutto il personale operativo del Servizio Sanitario Nazionale (medici e infermieri, a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e ai volontari della Protezione Civile. Iniziativa valida fino al 15 aprile 2020. Per usufruirne è necessario esibire il tesserino della categoria di appartenenza. Ci troviamo in via roma 77, a Palermo.