Rifiuti ingombranti in via Giuseppe Li Bassi

Salve questo e il degrado che abbiamo trovato stamattina in via Giuseppe Li Bassi, zona Villaggio Santa Rosalia dove si effettua il Mercatino Rionale il martedi. Considerate che tutto questo degrado era in mezzo alla strada e per poter lavorare abbiamo dovuto spostare questo degrado. Non siamo tutelati da nessuno nonostante cio paghiamo suolo pubblico, Tari, ecc. Al comune interessa solamente incassare soldi tutto il resto non importa.