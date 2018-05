Piazza San Domenico: "Colonna monumentale abbandonata all'incuria"

"La colonna monumentale dell'Immacolata di fronte alla Chiesa di San Domenico, il 'Pantheon' dei siciliani che custodisce tombe e monumenti di personaggi illustri della nostra terra, si trova in un completo stato di incuria. Le statue sono nere di smog e ricoperte di escrementi di piccioni, l'erba infestante ricopre in più punti la struttura monumentale. Questo è un altro bel biglietto da visita negativo che offriamo alla vista delle migliaia di turisti in visita nella nostra città. Oggi città della cultura, ma domani?".

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da Giovanni.