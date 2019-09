L'incrocio tra via Uditore e via Leonardo da Vinci resta uno dei più pericolosi e meno controllati. Molte auto e la maggior parte dei ciclomotori non rispettano il semaforo, mettendo a rischio la vita propria e degli altri. I vigili che fanno? Dove sono? Spesso stanno nel loro gabbiotto poco distante. Si risolverà mai questa situazione?