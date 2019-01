Auto abbatte palo della luce in via Perpignano, disagi al traffico

Intorno alle 12 di oggi un'auto, forse per schivare uno scooter, ha preso in pieno e abbattuto un palo della luce in via Perpignano. Non si conoscono le condizioni delle persone rimaste ferite. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, gli agenti dell'infortunistica stradale hanno effettuato gli opportuni rilievi. Nel frattempo è stato chiuso un tratto della via Perpignano a partire dall'incrocio con la via polito, fino all'incrocio con la via Arculeo, causando non pochi disagi per la circolazione.

Giuliano Merlo