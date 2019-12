Incidente via Lincoln, scooter finisce contro una spazzatrice della Rap

Soltanto spavento per un giovane rimasto coinvolto in un incidente ieri sera in via Lincoln quando col suo scooter è finito contro una spazzatrice della Rap. La spazzatrice stava operando sul marciapiede destro, l'autista - essendo solo - prestava maggiore attanzione a guardare la spazzola di lavoro e quando si è spostato a sinistra per scansare le auto parcheggiate non si è accorto che stava arrivando lo scooter.

Per fortuna il conducente è rimasto solo lievemente ferito e per lui non c'è stato bisogno di ricorrere alle cure mediche. Gli autisti da qualche tempo lavorano da soli sulle vetture, perché l'Amministrazione della Rap ha stabilito che non c'è alcun bisogno di un secondo operatore.

Dalla Rap confermano la circostanza: "Per alcuni itinerari notturni - spiegano - gli autisti sono sempre soli perchè non c'è bisogno dell'ausilio dell'operatore a terra".

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da un lettore che preferisce restare anonimo