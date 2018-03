Ennesimo incidente stradale in via Eugenio l'Emiro all'altezza del civico 86, alla Zisa. Ieri due scooter si sono scontrati. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. La strada è molto pericolosa sia per i mezzi che la percorrono sia per i pedoni che la attraversano: la segnaletica non è adeguata, le strisce pedonali sono sbiadite, non ci sono i dossi di rallentamento contro l'alta velocità. Inoltre nelle ore serali c'è poca visibilità a causa della scarsa iluminazione.