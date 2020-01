L'incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, un anno dopo la famiglia chiede "Giustizia per Federico"

È trascorso un anno da quel maledetto giorno in cui Federico Serio, di anni 16, ha perso la vita per un gesto di imprudenza altrui. Ieri ,la chiesa di San Francesco di Paola di Palermo, era gremita di amici e parenti per testimoniare l'affetto per questa giovane vittima della strada che ha lasciato nei cuori di chi l'ha sconosciuto un vuoto incolmabile. Straziante il dolore dei genitori ,tangibile dai loro sguardi ,per l'innaturale perdita di un figlio. Tutto ciò dovrebbe portarci ad una riflessione : imparare a dare valore alla vita propria e altrui. Fede "il ragazzo dal cuore buono" aveva un roseo futuro davanti a sé ". Una mattina di gennaio qualcuno ha spento per sempre il suo sorriso. Giustizia per Federico!