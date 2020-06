Incendio a Falsomiele, in fiamme rifiuti e sterpaglie

Un incendio è divampato a Falsomiele. In fiamme rifiuti e sterpaglie. Il fuoco in un'area con alberi e abitazioni. In un primo momento un volontario dei vigili del fuoco del gruppo Palermo città, con un residente, ha diramato l'allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco. Subito operativi, in pochi minuti hanno messo in sicurezza l'area completando le operazioni di spegnimento. I residenti dl largo dei Falchi, lamentano da tempo una situazione di degrado.