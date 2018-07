Cinisi, bombola del gas tra le fiamme: volontari e carabinieri domano il rogo

Questa notte è scoppiato un incendio nella zona bassa di Cinisi. Le fiamme, a causa del forte Scirocco, si sono propagate velocemente arrivando in prossimà di alcuni villini. L’intervento tempestivo dei carabinieri e di alcuni volontari ha evitato il peggio: il rogo è stato completamente domato.

Due carabinieri hanno anche rischiato grosso per mettere in sicurezza una bombola del gas avvolta dal fuoco. Paura per diverse famiglie e anziani che si trovavano all'interno di una sala ricevimenti, nella zona dell'incendio, dove era in corso un matrimonio.

Il video dell'incendio