Auto in fiamme in via Francesco Porcelli. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte in zona Montegrappa per domare l'incendio che aveva avvolto un'auto. Indagini in corso, anche con le forze dell'ordine, per chiarire le cause del rogo.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da Gioacchino.