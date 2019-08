"L'immondizia in via Portello la fa da padrona, uno spazzino non si è mai visto in questa zona"

L' immondizia in via Portello la fa da padrona....uno spazzino non si e' mai visto in questa zona o in questo tratto di via, mi rivolgo a chi di competenza : consigliere , e capo quartiere....da 15 anni che abito in questa via è sempre una cosa improponibile ...la video sorveglianza aiuterebbe molto e ai furbetti , verrebbe un po da pensarci prima di liberarsi di qualsiasi mobile a tutte le ore del giorno ....Grazie per la voce...Palermo today.