Capaci, via Mazzola abbandonata al degrado e zona franca per i vandali

Non bastano i numerosi appelli e le raccolte firma le denunce di degrado, chi amministra questo paese fa orecchie da mercante! Le amministrazioni comunali che si alternano sono formate sempre dalle stesse persone le quali stanno portando nel baratro questo paese. Siamo divisi in due: il centro storico e la parte bassa abitata dai "palermitani". Proprio per questo motivo la seconda viene considerata di serie B. Nonostante le numerose segnalazioni, la via Valentino Mazzola nell'area antistante lo studio comunale è in stato di degrado e abbandono. Discarica di rifiuti a cielo aperto e atti di vandalismo sui veicoli in sosta sono all'ordine del giorno. Più volte è stata chiesta l'installazione di una telecamera di videosorveglianza per monitorare tali fenomeni ma forse ci siamo rivolti a degli in... Capaci!