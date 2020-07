Villaggio Santa Rosalia, igiene e sicurezza

Dove indica la freccia, c'era il palo della luce, che improvvisamente, è stato tolto! Largo Bartolomeo Tomasino, vicino via Artale a Palermo, dopo tanti anni che c'erano cassonetti per l' immondizia, di punto in bianco, sono stati tolti! Chi passa da lì, non può non notare, l' accumulo maleodorante, di sacchi di spazzatura, e non solo, poiché buttano anche pezzi di mobili e materassi. I ratti, fanno compagnia, per modo di dire, ai gatti che sono in zona.

Topi di fognatura, che saltellano da un marciapiede all' altro, in pieno giorno, sfidando persino i gatti, che impauriti, da questi topi spavaldi, scappano! Non solo.. non bastava, aver tolto i cassonetti per la spazzatura, e i cassonetti per la raccolta di vetro e carta, ma.. è stato tolto, l' unico palo della luce (che da anni, è sempre stato lì), e che illuminava la strada, e soprattutto, le abitazioni che ci sono. Un palo della luce essenziale! Una protezione, tra virgolette, per evitare spiacevoli situazioni. Infatti, per la mancanza di questa importante illuminazione, si sono verificati i primi furti, in macchine, posteggiate in quella strada, e che ora, per colpa di questo buio, non possono ritenersi al sicuro!

Mi chiedo perché togliere un palo della luce, per gli abitanti di quella strada, così importante e utile? A parte, i pericoli che si corrono, anche solamente ad attraversare, al buio. Si può, lasciare, una zona, con famiglie e bambini, e persone anziane, al buio? Questi furti, chi li risarcisce? Che vengano presi provvedimenti, per garantire la massima illuminazione in questa strada. E più bonificazione nelle strade, soprattutto, in estate, tra zanzare e topi. Saluti.