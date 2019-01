Liceo classico Vittorio Emanuele II al gelo: "Ci hanno detto: compratevi le coperte"

Questo è quello che sta succedendo in molte scuole di Palermo, tra cui il Liceo Classico Vittorio Emanuele II in cui gli alunni non riescono più a convivere quotidianamente con il freddo. Le fonti di calore infatti non sono funzionanti e l'unica soluzione, a quanto pare, è quella data dall'Ingegnere della Città Metropolitana di Palermo (ex Provincia) già citata nel titolo: “Compratevi le coperte”. Soluzione che, del resto, è stata già intrapresa da dicembre.