Groviglio di cavi elettrici sulle mura di un antico palazzo

Versano in un profondo degrado, da terzo mondo, le mura di un antico palazzo, che sorge a piazza delle Dogane, in una delle piazze più suggestive di Palermo, la vecchia "Doganella", che ospita la cinquecentesca chiesa della Madonna della Catena. Grovigli di cavi elettrici penzolanti, cassette non a norma , tubi e armadietti deturpano profondamente un contesto di altissimo valore storico-artistico e monumentale, meta di tantissimi turisti in ogni stagione. Non è ammissibile che nel 2019 si debbono sopportare delle situazioni del genere che tra l'altro possono costituire nocumento all'incolumità pubblica.