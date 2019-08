Gorgo di S. Rosalia, lo scempio dopo Ferragosto: "Rifiuti ovunque"

Come sempre il palermitano riesce a sporcare qualunque angolo di paradiso della nostra amata terra. Salendo per i sentieri di monte Pellegrino lo spettacolo è terribile, piatti, bicchieri, bottiglie di plastica ovunque, tovaglie abbandonate insieme a quello che resta dei sacchi d immondizia fatti a pezzi dagli animali. Il degrado e la mancanza d'educazione e rispetto per la natura e per il prossimo sono e rimarranno uno dei problemi piu grossi di Palermo.