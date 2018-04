Giardino Inglese nel degrado anche il 25 aprile

Un passeggiata in compagnia di mia moglie all'interno del Giardino Inglese è bastata per notare l'assoluto abbandono, l'assoluta mancanza di controlli e la sporcizia del luogo. La scultura di Benedetto Civiletti poi, versa in pessime condizioni, così come la struttura liberty che un tempo la preservava: escrementi ovunque, scritte oscene e vetri rotti. Mi chiedo: l'assessore alle Ville e Giardini e al Verde Pubblico, cosa fa? Non nota il degrado e l'abbandono dello storico giardino?