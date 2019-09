"Buon compleanno Franco Franchi"

Il 18 settembre del 1928 nasceva a Palermo il grande Francesco Benenato in arte Franco Franchi. Scomparso a Roma nel 1992, il suo ricordo è sempre vivo. Assieme ad un altro grande comico palermitano di nome Ciccio Ingrassia (scomparso anche lui il 28 aprile del 2003) formavano un duo comico ricco di successi per i loro innumerevoli film (all'inizio molto criticati e dopo osannati dagli stessi critici) e spettacoli televisivi e teatrali.

Mi piace ricordare questo grande attore comico siciliano.Il 10 dicembre 2012 la città di Palermo su proposta di Giuseppe Li Causi storico dei due comici a venti anni dalla morte di Franco Franchi e nel 90° anno della nascita di Ciccio Ingrassia, ha intitolato al duo comico palermitano la piazzetta sita alle spalle del Teatro Biondo e a ridosso di via Venezia con la scopertura di una targa in memoria dei due attori. Significativo il posto prescelto, poiché Franchi e Ingrassia in quella zona muovevano i primi passi artistici, notati anche da Domenico Modugno che li fece esibire con uno spettacolo al Teatro Biondo (Rinaldo in campo) infatti nella stessa piazzetta il 9 gennaio 2015 è stata dedicata una villetta anche allo stesso Modugno e adesso i “tre briganti” di Rinaldo in campo si sono ritrovati di nuovo insieme nella bella Palermo.

Nel mese di dicembre 2015 è stato installato sempre nella piazzetta un bassorilievo raffigurante i volti dei tre briganti Modugno,Franchi e Ingrassia donato alla città di Palermo dallo scultore Gianfranco Ragusano.Il 6 maggio 2017 sono stati ricordati insieme con la realizzazione di un "Annullo Filatelico" in occasione del concorso di cortometraggi "Paternò in corto", giunto alla seconda edizione, che si è svolto a Paternò, una cittadina della provincia di Catania. L'evento è stato organizzato dal Centro Studi e Ricerche U.P.I.S. (Uniti Per Il Sud), con la collaborazione del Comune di Paternò.

Nel mese di febbraio scorso il Comune di Palermo ha assegnato un'ala del primo piano di Palazzo Tarallo nel cuore di Ballarò per realizzare il "Museo delle Maschere di Palermo" da dedicare ai due attori palermitani dove saranno esposti abiti di scena, locandine, premi ricevui in carriera, pianoforte e fisarmonica di Franco Franchi grazie alla disponibilità dei tre figli dei due attori Giampiero Ingrassia, Maria Letizia e Massimo Benenato.