La tristezza e la malinconia nel vedere tagliare stamattina uno dei due alberi centenari del foro italico non si può descrivere. Mi auguro che ci sia una spiegazione valida a questo scempio, a questo atto vandalico e sadico! In ogni caso non posso credere che tagliare radicalmente l'albero in questo modo fosse l'unica soluzione. Palermo sempre peggio giorno dopo giorno.