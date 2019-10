Come rapresentante di asso-consum regione Sicilia metto in evidenza il degrado fognario di via Guido Di Stefano, a Ciaculli: fognatura a cielo aperto, fuoriuscita di letami e acque nere, zanzare, mosche. Dopo tanti reclami agli enti competenti e la loro burocrazia di cui nessuno si prende la responsabilità il comune di palermo non ascolta.