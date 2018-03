La discarica sul fiume Oreto e la pulizia iniziata e... mai terminata

Sotto il ponte Oreto ogni giorno persone vengono a scaricare i loro rifiuti indisturbati, il giorno prima delle elezioni gli operatori Rap erano venuti ad iniziare il lavoro di pulizia, ad oggi ancora incompleto, in quanto forse non sanno come smaltire i rifiuti. Perchè non piazzare delle telecamere e punire coloro che scaricano abusivamente i loro rifiuti in questa strada? C'e qualcuno che si interessa di questa stradina? Anche perchè delle persone civili si erano premurate a spese loro di pulire la strada, bloccati dalla polizia e portati in caserma, adesso mi chiedo, chi sporca la passa liscia e chi cerca di pulire viene fermato? Qualche cosa non torna. Purtroppo questa è la nostra amata Palermo.