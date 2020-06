Via delle Cliniche, ficus copre un intero palazzo

Siamo in via delle Cliniche, un Ficus - nonostante le ripetute chiamate alle autorità competenti tra cui il Comune di Palermo e Ville Giardini senza avere mai un riscontro positivo - sta coprendo tutto il palazzo formando nidi di api, vespe e calabroni. Cpme potete notare in foto le persone nemmeno possono più affacciarsi nei balconi spaventandosi di essere punti. Una persona è già stata punta.