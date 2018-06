Borgo Nuovo, una fiaccolata per chiedere parchi e dignità: tra i manifestanti anche Lorefice

Grazie Palermo e grazie palermitani Le parrocchie San Paolo Apostolo, Santa Cristina e Gesù Sacerdote sono grate ai cittadini, e in particolar modo agli abitanti di Borgo Nuovo, per la grande adesione alla fiaccolata di ieri sera. Dai quartieri deve rinascere una nuova primavera che vede il centro nelle periferie e le periferie al centro, perché solo facendo sì che i quartieri diventino il centro si può fare grande Palermo. Luce, verde, aree giochi per bambini, centri di aggregazione e annullamento del degrado devono essere la chiave di volta per Palermo.

Il restauro e ristrutturazione di chiese e edifici deve diventare la cartina di tornasole per dare un'immagine di sicurezza, dando possibilità di lavoro agli operai nel campo dell'edilizia. Non arrendiamoci e continuiamo sulla strada dei diritti, della giustizia e della legalità, chiedendo al buon Dio di illuminare perennemente la nostra strada e quella degli Amministratori, che tanto hanno fatto ma devono continuare sulla strada del servizio per il bene della nostra città. Allora andiamo avanti costruendo insieme una nuova Palermo che nasce dalle periferie facendo diventare centro l'intera città.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday dalla parrocchia di San Paolo Apostolo di Borgo Nuovo.