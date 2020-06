Mi trovo in via dell'Artigliere ad aspettare il bus della linea 106 per recarmi a Mondello e trovo la scritta che vedete in foto. La domanda è: per andare alla prossima fermata dovrei, o entrare dentro la favorita sperando vi sia una fermata (e non credo con tutti i pericoli del caso) oppure credo che la prossima sia a Mondello e quindi sarei già andato a piedi.