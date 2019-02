Siamo in via dell'Airone, a Falsomiele, dove i lavori per risolvere un problema di fognatura dovevano iniziare il 7 gennaio. Inauguriamo l’inizio di febbraio con queste belle foto. E non immaginate la puzza. Non siamo più liberi di vivere bene, prima i rifiuti ora questo! Le malattie vengono così... altro che immigrati.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Chiara Di Cristina