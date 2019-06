Falsomiele, una domenica all'insegna dello sport e della solidaretà

Una giornata dedicata al sorriso, al divertimento e alla solidarietà quella si è svolta ieri a Falsomiele. L’evento è stato organizzato e voluto dall’associazione Acam in collaborazione con il vice coordinatore della classe giovanile di Forza Italia Palermo, Giovanni Tarantino, e grazie all’importante patrocinio della Regione Siciliana.

Nel primo pomeriggio, presso i campi della Asd Team Calcio, si è svolta la ‘’Partita dell’amicizia’’ che ha visto in campo i giovani ragazzi della borgata.

"Lo sport rappresenta per noi ragazzi - afferma Giovanni Tarantino - un momento di svago, ma allo stesso tempo è un momento importante per la nostra crescita. Grazie allo sport possiamo relazionarci con i nostri coetanei, condividere un obiettivo comune, imparare a rispettare le regole, gioire dei successi ed accettare le sconfitte. Praticare uno sport significa sottoporsi ad allenamenti costanti e quindi a sviluppare lo spirito di sacrificio e la fortificazione del carattere di ognuno".

Dopo la partita di calcio la festa si è spostata in piazza Falsomiele dove, per la gioia dei più piccoli, sono stati distribuiti gratuitamente zucchero filato e cioccolato. Inoltre è stato messo a disposizione di tutti i bambini un gonfiabile di grosse dimensioni. La giornata si è conclusa in serata con l’esibizione del corpo bandistico ‘’Giò Cancilla’’’ di Trabia che, grazie anche alla scelta di composizione della tradizione siciliana, hanno reso la manifestazione vivace e divertente.