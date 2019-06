Zisa, il fallimento della raccolta indifferenziata

Decine e decine di segnalazioni per denunciare il degrado in cui versa la via Re Federico e la via Salvatore Spataro, piazza Lolli restaurata pochissimi anni fa, via Juvara: tutte strade adiacenti alla elegantissima via Dante. Da quando è iniziata la raccolta differenziata (lo scorso 10 aprile 2018 è stato infatti avviato il 2° step del progetto Palermo Differenzia.

Quel maledettissimo giorno è un giorno nero per tutto il quartiere e per la cittadinanza, un giorno di sconfitta per la società e per l'amministrazione..se prima ci lamentavamo per qualche cartaccia lasciata in giro ora la situazione è precipitata. Tutto sembra inutile, litigi continui con gli incivili, segnalazioni continue alle autorità preposte. Ma nessuna soluzione. Stamattina ci siamo alzati nuovamente così... e allora basta! siamo stanchi... che l'amministrazioni faccia un mea culpa.. dichiari il fallimento della raccolta indifferenziata... i palermitani non sono in grado di competere con le alte città civili... i palermitani (non Palermo!!) sono cittadini di serie B... l'ignoranza dilaga e regna il disamore per la propria città... deturpata, violentata, ferita a morte.