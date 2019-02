Zona Oreto, recipiente eternit abbandonato (da più di un mese) di fronte a una scuola

Ormai è più di un mese che una sera di fine dicembre, credo il 30, un Piaggio Porter con la cabina rossa ha "scaricato" un recipiente di eternit dietro i cassonetti della differenziata a pochi metri dalla recinzione della scuola Perez in via Paolo Emiliano Giudici. Di acqua sotto i ponti, e soprattutto di lavoratori della Rap ne sono passati, da quella sera, ma, purtroppo, quel rifiuto pericoloso ed altamente inquinante è ancora lì.

Io non so se è stata fatta o meno una segnalazione a chi di competenza, ma di fatto è da più di un mese che il recipiente è ancora buttato lì a terra col rischio che possa cominciare a deteriorarsi e diventare molto pericoloso per la salute pubblica. Ne segnalo un altro in via F. Corazza all'incrocio con via V. Errante, probabilmente depositato dallo stesso individuo e molto probabilmente la stessa sera (purtroppo non ho scattato foto, ma ieri sera passando da lì l'ho rivisto). Sicuramente qualcuno si chiederà, se ho visto il mezzo che ha scaricato il recipiente perché non ho segnalato anche la targa? Purtroppo non ho fatto in tempo ad aprire la persiana e vedere la targa, altrimenti già avrei sporto denuncia alle forze dell'ordine. Grazie per l'attenzione.