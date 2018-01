Esperienza positiva al pronto soccorso del Policlinico

Appena arrivato al pronto soccorso del Policlinico ho riferito dolori al petto ed un po' di tachicardia dovuta evidentemente ad un mio stato di nervosismo, mi viene dato immediatamente il codice giallo. Accoglienza buona e tempo di attesa buono (in tutto 2 ore per visita, elettrocardiogramma, esami del sangue completi, rx petto e dimissione con esito). Mi visita il dottore Francesco Polizzi, assistito dall'infermiera Anna Rita Di pasquale, comportamento gentile educato, molto professionali,sicuri e preparati, una visita abbastanza accurata.

In generale mi ritengo soddisfatto. Ammetto che erano presenti diversi pazienti che attendevano da molte ore ma per altre problematiche per cui i tempi di attesa sono subordinati agli esami di laboratorio ogni 4/6 ore. Penso inoltre che ci sia molto da migliorare a livello strutturale, qualcosa al pronto soccorso é stata fatta ma i reparti per le varie visite lasciano un po' a desiderare, bisogna migliorare a livello strutturale perché la preparazione dei nostri medici è ottima. In generale posso ritenermi davvero molto soddisfatto.