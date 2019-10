Zona via Michelangelo: "Quell'odore nauseabondo notturno..."

Sono un cittadino residente in zona viale Michelangelo. A seguito del vostro articolo su via Vanvitelli, invio la presente segnalazione per evidenziare con urgenza che il cattivo odore percepibile di notte e nelle prime ore del mattino è ormai una costante da mesi e mesi anche in zona viale Michelangelo.

Probabilmente si tratta di esalazioni provenienti dalla discarica di Bellolampo, l'aria è davvero irrespirabile ed inalando diossina rischiamo tutti gravi danni alla salute! Occorre fare luce sul caso, a livello giuridico, politico e mediatico! Non vogliamo morire di cancro ai polmoni, non vogliamo diventare la nuova terra dei fuochi. Spero che accendiate i riflettori su questa vicenda, Luca.