Tassa servizi in(di)visibili

Buongiorno, in questi fotogrammi si può notare come i marciapiedi di una via di quartiere sono ridotti...ed è solamente una via! Non si tratta di una stradina di campagna bensì della via dell' Ermellino che va dalla Via E.T. Moneta fino all'incrocio con il viale Placido Rizzotto (anche questo messo malissimo!).... Recentemente questa via è stata intestata a Niccolò Azoti e solamente in quella occasione è stata fatta una pulizia superficiale e parziale di un piccolissimo tratto con tanto di divieto di sosta e nastratura dei marciapiedi perchè era presente il sindaco.

Questa strada, come tutto l'intero quartiere, non vede l'ombra di uno spazzino (operatore ecologico) da almeno 3 anni (dico 3)... ogni tanto passa la macchina spazzatrice per fare una pulizia che definirei ridicola in quanto non viene collocato nessun avviso o divieto per le macchine parcheggiate affinchè la macchina possa pulire per bene... Anche quando intervengono gli operai per eliminare il verde anomalo (ogni morte di papa!) c'è un'assoluta superficialità nell'eseguire il lavoro... Da ignorante credo che se dovessi pulire una strada per prima cosa instaurerei i divieti di sosta per la durata dei lavori.... mi chiedo: Quale Assessore, Dirigente o altro titolo non comprende che i lavori si fanno a regola d'arte e regolarmente prima che diventino straordinari? (forse loro non sono a conoscenza di queste condizioni?)