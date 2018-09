Erbacce sul marciapiede in via Bonsignore alla Zisa

Erbacce in via Bonsignore alla Zisa. A distanza di mesi non è cambiato nulla, è tutto uguale. L'erba aumenta e la possibilità di camminare e attraversare il marciapiede diventa più pericoloso, montagne di erba sovrastano tutto non si può camminare: vergogna!!!! Passeggio con il cane ogni giorno lì ed è assurda la serpentina che devo fare per porer camminare, diventa anche pericoloso. Le cicche accese possono creare danno per piccoli incendi... Non so giudicate voi il tutto.