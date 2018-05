In via Bonsignore, alla Zisa, il marciapiede - o quel che si vede - visto che l'erba ormai è talmente alta che non si riesce neanche a camminare ed attraversare la strada visto che per passare nelle strisce pedonali si deve saltare l'ammasso di erba che sovrasta il marciapiede in entrambe le parti. Quando piove le buche diventano fosse ed è pericoloso anche per la gente che cammina. Mi auguro che presto venga fatta pulizia perche è diventato veramente vergognoso!!!