Da qualche tempo enormi sacchi bianchi vengono depositati sulla via Santa Maria di Gesù all'altezza del civico 9, accanto ai cassonetti dei rifiuti. Tali sacchi hanno ormai creato una enorme discarica . Naturalmente essi non possono essere rimossi con i normali mezzi per il ritiro della spazzatura. Cosa conterranno mai ? Perchè vengono abbandonati per strada ? Anche in altre parti della città si vedono questi sacchi abbandonati ma in questo punto sono più numerosi del solito.