Caso di Coronavirus ad Almaviva, il timore degli operatori: "L'azienda non ci tutela abbastanza"

Sono una dipendente Almaviva e volevo denunciare l'assoluta gravità e mancanza di tutela per noi lavoratori che solo nella serata di ieri, hanno appreso la notizia, da parte dell'ufficio del personale, di un caso positivo al Coronavirus. La collega in questione presta servizio nella commessa 1500. L'azienda non solo non ha preso alcun provvedimento ma con un semplice comunicato ci informa che nella notte avrebbe fatto una disinfestazione per sanificare gli ambienti. E con questo stop. Sottolineo che come call center occupiamo un totale di 4 piani. Non abbiamo alcun tipo di direttiva al riguardo, non sappiamo nulla in più della collega e con chi, quest'ultima, abbia avuto contatti. Siamo soli. E in più questa mattina colleghi a lavoro senza alcun tipo di protezione. Date voce al nostro sconforto! Per noi e per tutti. Grazie per l'attenzione.