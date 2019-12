Ex studenti del Vittorio Emanuele III si ritrovano a 50 anni dal diploma

Una buona parte di ex colleghi, tuttora amici, della V TcB dell'ITI Vittorio Emanuele III Palermo, si sono re-incontrati, a Bagheria, dopo circa 50 anni per trascorrere una piacevole giornata insieme e per scambiarsi gli auguri per le prossime festività. Un incontro, quest'ultimo (ma non l'ultimo), che cercano di organizzare annualmente, cosa che è riuscita il più delle volte. Si sono ritrovati senza amarcord nostalgici ma con lo stesso spirito goliardico avuto da sempre e come se si fossero diplomati solo da qualche giorno.

Solo qualche aneddoto curioso e caratteristico, ma nessun rimpianto e tanta allegria. L'incontro è terminato con una bellissima "schitarrata", gradita anche dai numerosi clienti presenti da "Don Ciccio" , alcuni dei quali si sono uniti in coro. Alla fine si sono sono lasciati col fermo proposito di rivedersi, cosa che riescono a fare quasi annualmente.

Nino Mamone