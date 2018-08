Ecco il degrado del quartiere in cui vivo. Ci troviamo in via Dietro la parrocchia (verso la fine) nel quartiere Pallavicino, dove troviamo in strada un divano ed un materasso con attaccato il cartello Rap, peccato che i cassonetti si trovino a solo sette metri dalla zona in cui sono stati depositati. I carabinieri e la municipale sono passati ma non hanno segnalato il problema e i rifiuti si trovano ancora lì.