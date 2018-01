Buonasera da circa 40 giorni che ci troviamo in questa situazione, abbiamo già segnalato diverse volte alla Amg Gas ma senza risultati (almeno 15 chiamate) abbiamo pure parlato con la polizia municipale, ma tutto rimane invariato. come si può vedere dalle foto è seriamente pericoloso per le persone e per i commercianti della zona, e ci limitiamo a dire pericoloso. Forse facendo intervenire Strriscia La Notizia possiamo risolvere il problema.