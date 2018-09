Niente assistenti per disabili nelle scuole, il sindacato: "Fatto grave"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ad oggi non sono ancora partiti i servizi destinati ai ragazzi disabili nelle scuole. Portiamo a conoscenza che tali servizi sono di competenza della Regione e demandati a città metropolitane e liberi consorzi, fermo restando l’importanza del servizio igienico personale e del trasporto che sono di uguale importanza e imprescindibile dagli altri, il servizio all’autonomia e alla comunicazione lavora in sinergia con l'insegnante di sostegno secondo gli obiettivi del Piano educativo individualizzato e sostiene il percorso di autonomia, integrazione e comunicazione dell’allievo con disabilità, promuovendo la mediazione alla comunicazione e sviluppa processi di partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi, inoltre attiva strategie per prevenire situazioni critiche. Dall'inizio della scuola non ci sono risposte concrete, dove a farne le spese sono sempre gli studenti con gravi disabilità cognitive, e sensoriali e con se le loro famiglie. E' un fatto grave che tale figura professionale non sia presente dai primi giorni di scuola perché non permette di acquisire autonomie personali e sociali. La segreteria regionale della Saas Cisal nei giorni scorsi, in una piena e fattiva collaborazione, ha incontrato il sindaco di Palermo per sottolineare le criticità del caso. Ma ad oggi il servizio non parte. Chiederemo a breve un incontro urgente con l’ente preposto del servizio, per comprendere e risolvere le problematiche affinché i ragazzi possano avere finalmente queste figure specializzate. Vigileremo al fine che tali servizi riprendano in tempi celeri.